Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων από το ΕΙΑΣ & το ΠΑ.ΠΕΙ

Εξαιρετικά σημαντική είναι η νέα ακαδημαϊκή συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), και του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ), υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χρηματοοικονομικής Πιστοποίησης EFICERT, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

To εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας σαράντα (40) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του σε Βεβαίωση Σπουδών Certificate of Study in Financial Planning and Insurance Advice και στην πιστοποίηση European Insurance Intermediary.

Το πρόγραμμα συντονίζει ο κος Nίκος Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και διατελέσας Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Agency Managers, Unit Managers, Financial Planners, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), σε Στελέχη Τραπεζών και Bancassurance, καθώς και σε ενδιαφερομένους να αποκτήσουν ή να προάγουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους τομείς Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξέχοντα μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και εμπειρογνώμονες υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της Ανθρώπινης Ψυχολογίας και Συμπεριφοράς, του Ασφαλιστικού και Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού, καθώς και των Συμβουλευτικών Πωλήσεων, πελατοκεντρικού προσανατολισμού.

Λεπτομέρειες του προγράμματος βρίσκονται στον ιστότοπο του ΕΙΑΣ (www.eias.gr), ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου (T: 210 9219660 & 210 9219684, e-mail: eiasinfo@eias.gr)

