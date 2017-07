Μια σειρά ισχυρών καταιγίδων στις ΗΠΑ προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ζημιές από φυσικές καταστροφές από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο ήταν κάτω του μέσου όρου.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές απώλειες ανήλθαν σε US$ 41 δις, έναντι US$ 111 δις το αντίστοιχο διάστημα του 2016 (ο μέσος όρος των τελευταίων δέκα χρόνων ήταν US$ 102 δις). Οι συνολικές ασφαλισμένες απώλειες ανήλθαν σε US$ 19,5 δις (US$ 32 δις τον προηγούμενο χρόνο, με τον μέσο όρο της δεκαετίας να ανέρχεται σε US$ 29 δις).

Στις ΗΠΑ τα τρία από τα πέντε πιο ζημιογόνα συμβάντα του 1ου εξαμήνου

Παρόλο που το λιγότερο από το ήμισυ των ζημιών ήταν ανασφάλιστες, το μερίδιο των ασφαλισμένων ζημιών ήταν υψηλότερο από το συνηθισμένο. Αυτό οφείλεται στις μεγάλες ζημιές που προκάλεσαν οι καταιγίδες στις ΗΠΑ, όπου η ασφαλιστική πυκνότητα είναι υψηλή. Το προηγούμενο έτος πάνω από τα δύο τρίτα των ζημιών ήταν ανασφάλιστες, το ίδιο ισχύει και για τον μέσο όρο της δεκαετίας.

Ο υψηλός αριθμός έντονων καταιγίδων στις ΗΠΑ υποτίθεται ότι επηρεάστηκε τουλάχιστον εν μέρει από ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο, ειδικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017: ο τροπικός ανατολικός Ειρηνικός στα βορειοδυτικά παράλια της Νότιας Αμερικής ήταν εξαιρετικά ζεστός, φαινόμενο που οι περουβιανές αρχές το ονόμασαν «παράκτιο El Nino», παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένα El Nino σε πλήρη άνθηση. Ταυτόχρονα, δυτικά ήταν πολύ πιο δροσερά απ’ ό,τι συνήθως. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας προκάλεσε γεγονότα τηλεσύνδεσης που μετέβαλαν την ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από τις ΗΠΑ, αυξάνοντας την πιθανότητα ενός μεγάλου αριθμού σοβαρών καταιγίδων με ανεμοστρόβιλους και χαλάζι.

O κ. Torsten Jeworrek, μέλος του ΔΣ της Munich Re, σχολίασε σχετικά: «Η εξαιρετική συσσώρευση σοβαρών καταιγίδων στις ΗΠΑ υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι για τους ασφαλιστές να γνωρίζουν σε βάθος τις φυσικές καταστροφές και πώς αυτές επηρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό ισχύει τόσο για τις φυσικές κλιματικές αλλαγές όσο και για τις ανθρωπογενείς. Οι ασφαλιστές όχι μόνο βοηθούν να ξεπεραστούν οι απώλειες, αλλά και βελτιώνουν την κατανόησή μας για το τι τις προκαλεί. Πρόκειται για μια θεμελιώδη βάση για την πρόληψη μελλοντικών απωλειών».

Ο κ. Peter Hoppe, Επικεφαλής του Geo Risks Research της Munich Re, επεσήμανε: «Οι ασυνήθιστες ατμοσφαιρικές συνθήκες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 δημιούργησαν τις τέλειες συνθήκες για τη δημιουργία μιας ισχυρής υπερκυψελίδας καταιγίδων, οι οποίες συχνά προκαλούν μεγάλες χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλους. Ο αριθμός των ανεμοστρόβιλων που παρατηρήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 ήταν διπλάσιος από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ετών».

Οι καταιγίδες στις ΗΠΑ ήταν υπεύθυνες για τα τρία από τα πέντε πιο κοστοβόρα/ζημιογόνα συμβάντα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, που το καθένα προκάλεσε οικονομικές απώλειες πάνω από US$ 2 δις. Οι συνολικές οικονομικές απώλειες ανήλθαν σε US$ 18,5 δις, εκ των οποίων τα US$ 13,5 δις ήταν ασφαλισμένα.

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, συνεχίσαμε να βλέπουμε ξεκάθαρα τις επιπτώσεις των ανεμοστρόβιλων και του χαλαζιού στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη ζημιά στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, που τελικά οδηγούν σε άμεσες και έμμεσες απώλειες στην οικονομία. Η Munich Re συνεχίζει να συμμετέχει σε σημαντικές έρευνες που διεξάγονται για να βελτιώσουν τον τρόπο οικοδόμησης των σπιτιών και των επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο να καταστούν πιο ανθεκτικά στις επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων. Τα προληπτικά μέτρα μπορούν να μειώσουν την ευπάθεια και η προετοιμασία για απώλειες ή ζημιές μπορεί να αυξήσει την ανθεκτικότητα. Αυτά τα μέτρα προστατεύουν τις περιουσίες και σώζουν ζωές», επισημαίνει ο κ. Tony Kuczinski, Πρόεδρος και CEO της Munich Reinsurance America, Inc.

Το πλέον κοστοβόρο συμβάν για τους ασφαλιστές ήταν μία ισχυρή καταιγίδα στις ΗΠΑ, νωρίς τον Μάιο, με τις ασφαλισμένες απώλειες να ανέρχονται σε US$ 1,8 δις και τις συνολικές απώλειες να ανέρχονται στα US$ 2,2 δις.

Περού: US$ 3,1 δις οι συνολικές απώλειες, μόλις US$ 380 εκατ. οι ασφαλισμένες

Το παράκτιο El Nino ήταν επίσης υπεύθυνο για την πιο κοστοβόρα οικονομική απώλεια κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τις πλημμύρες στο Περού τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Οι υψηλές θερμοκρασίες στη θάλασσα και η επακόλουθη αύξηση των ποσοστών εξάτμισης έφεραν καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στο Περού, προκαλώντας πολλές κατολισθήσεις και πλημμύρες κοντά στην πρωτεύουσα Λίμα και σε αγροτικές περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας. Οι συνολικές απώλειες ανήλθαν σε US$ 3,1 δις. Λόγω της χαμηλής ασφαλιστικής διείσδυσης στο Περού, οι ασφαλισμένες απώλειες ήταν μόλις το ένα δέκατο των συνολικών απωλειών, φτάνοντας μόλις τα US$ 380 εκατ. «Οι αναδυόμενες χώρες θα μπορούσαν να επωφεληθούν ιδιαίτερα από την υψηλότερη ασφαλιστική πυκνότητα, καθώς θα τους επέτρεπε να ανακάμψουν ταχύτερα από τις οικονομικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών», εξηγεί ο κ. Jeworrek.

Μικρές οι απώλειες για Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία

Στην Ευρώπη, οι συνολικές απώλειες ύψους US$ 5 δις (€4,4δις) και οι ασφαλισμένες ύψους US$ 1,9 δις (€1,7 δις) ήταν επίσης κάτω του μέσου όρου (US$ 13,4 δις και 4,7 δις). Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, κυριαρχούσαν μια σειρά από κατακλυσμιαίες πλημμύρες και πλημμύρες ποταμών στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Στην Ασία/Ειρηνικό και την Αυστραλία, οι συνολικές απώλειες από φυσικές καταστροφές το 1ο εξάμηνο του 2017 ήταν της τάξης των US$ 9,2 δις, με τα US$ 2,1 δις να είναι ασφαλισμένα.

Ο κυκλώνας Debbie, που χτύπησε την ακτή του Queensland της Αυστραλίας στα τέλη του Μάρτη, ήταν το δεύτερο πιο ακριβό συμβάν κατά το πρώτο εξάμηνο, με τις συνολικές απώλειες να φτάνουν τα US$ 2,7 δις και τις ασφαλισμένες τα US$ 1,4 δις. Η Debbie προσέγγισε την ξηρά στις 28 Μαρτίου στην αραιοκατοικημένη περιοχή γύρω από την Airlie Beach. Πρόκειται για έναν κυκλώνα κατηγορίας 4 (δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία) με ταχύτητες ανέμου έως 190 χλμ. την ώρα (με ριπές έως 260 χλμ. την ώρα). Οι υψηλοί άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές κατέστρεψαν αμέτρητα κτήρια.

«Από την άποψη των πραγματικών ζημιών, η Ασία και η Αυστραλία δεν επλήγησαν τόσο άσχημα από φυσικές καταστροφές, όπως συμβαίνει συχνά. Το πρότυπο απώλειας του κυκλώνα Debbie στην Αυστραλία δείχνει σαφώς ότι η έκθεση σε ορισμένους περιοχές εξακολουθεί να είναι υψηλή και ότι η ασφαλιστική βιομηχανία πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό με τη βελτίωση των διαρθρωτικών μέτρων και την επαγγελματική ασφάλιση», σημειώνει ο κ. Hermann Pohlchristoph, μέλος του ΔΣ της Munich Re, υπεύθυνος για την περιοχή Ασίας/Ειρηνικού.

Μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2017, η βάση δεδομένων NatCatSERVICE της Munich Re είχε καταγράψει 350 ζημιογόνες φυσικές καταστροφές, λιγότερες σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους (390) αλλά περισσότερες σε σχέση με τον δεκαετή μέσο όρο (310).