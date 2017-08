Eκπαιδευτική συνεργασία του ΕΙΑΣ με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Εξαιρετικά σημαντική είναι η νέα ακαδημαϊκή συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.), αυτή τη φορά με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων.

To εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας σαράντα (40) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του σε Βεβαίωση Σπουδών Certificate of Study in Sales Management and Sales Force Management.

Το πρόγραμμα συντονίζει ο κος Γιάννης Πολλάλης, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επισκέπτης Καθηγητής του Syracuse University της Νέας Υόρκης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, σε στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ασκούν καθήκοντα Management (Agency Managers, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων, κ.ά.), καθώς και σε ενδιαφερομένους να αποκτήσουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στη Διοίκηση Πωλήσεων και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξέχοντα μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και εμπειρογνώστες της Διοίκησης Πωλήσεων, της Ψυχολογίας και των Ανθρωπίνων Πόρων.

Μεταξύ των ενοτήτων του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται και αυτές της Στοχοθεσίας και του Προγραμματισμού Πωλήσεων & Ανθρωπίνων Πόρων, της Προσέλκυσης, Αξιολόγησης, Επιλογής & Καθοδήγησης Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, της Οργάνωσης «Δυνάμεων» Σύγχρονων Ασφαλιστικών Γραφείων Πωλήσεων, της Ηγεσίας, της Εποπτείας Επίτευξης & Υπέρβασης Στόχων, της Στρατηγικής Πωλήσεων και της Συγκρότησης Αποτελεσματικού Business Plan Πωλήσεων.

Λεπτομέρειες του προγράμματος βρίσκονται στον ιστότοπο του ΕΙΑΣ (www.eias.gr), ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου (T: 210 9219660 & 210 9219684, Ε-mail: eiasinfo@eias.gr)

